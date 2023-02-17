فيديو مؤلم .. اختطاف طفلتين وقتلهما في توك توك بالعراق

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وثقت لقطات مصورة لحظة اختطاف طفلتين بمركبة توكتوك، ومن ثم قتلهما شرق العاصمة بغداد، في جريمة هزت الشارع العراقي.
اختطاف طفلتين وقتلهما على يد عصابة في #العراق.. ومقطع فيديو يوثق لحظة استدراجهما إلى مركبة "توكتوك"#العربية pic.twitter.com/9gUUvqjUhjقد يهمّك أيضاً
— العربية (@AlArabiya) February 17, 2023
وأظهر مقطع مصور لكاميرا مراقبة لحظة استدراج الطفلتين من قبل صاحب “التوكتوك” في حي أور شرق العاصمة بغداد.
بدوره، أعلن جهاز الأمن الوطني، أمس الخميس، القبض على عصابة متهمة بخطف وقتل الطفلتين.
وقال الجهاز في بيان إن العصابة مكونة من 3 أشخاص خطفوا وقتلوا طفلتين لم يتجاوز عمرهما السابعة بعد مساومة ذويهما على مبالغ مالية.
فيما أضاف أنه جرى مداهمة منازل المتهمين في منطقة حي أور شرقِ العاصمة بغداد والعثور على جثتي الضحيتين، وسلاح ناري ضُبط بحوزة المتهمين.