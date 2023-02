فيديو واتساب ينقذ شابًا تركيًا من الموت تحت الأنقاض

نجا شاب تركي بأعجوبة من الموت تحت أنقاض منزله الذي سقط جراء الزلزال القوي الذي هز جنوبي تركيا، الإثنين الماضي، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

20-year-old Boran Kubat was pulled out alive from the rubble in Türkiye’s earthquake-hit region after his friends noticed his call for help on social media #TurkiyeQuakes pic.twitter.com/kmamFf2osK

— TRT World (@trtworld) February 7, 2023