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فيصل بن فرحان يبحث تعزيز العلاقات ودعمها مع نظيره الكيني

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث تعزيز العلاقات ودعمها مع نظيره الكيني
المواطن - واس

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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من نظيره الكيني، اليوم الثلاثاء.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

استقبال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

من جانب آخر، استقبل الأمير فيصل بن فرحان، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.

وفي بداية الاستقبال هنّأ وزير الخارجية، الأمين العام بمناسبة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

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