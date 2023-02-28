معارضون لتعليم الفتيات يسممون عشرات التلميذات بإيران فيصل بن فرحان يبحث تعزيز العلاقات ودعمها مع نظيره الكيني تطوير لقاح يمنع دخول فيروس الإيدز للجسم أول رد فعل من أشرف حكيمي بعد أزمته الأخيرة السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لمن يستخدم سلطاته لأغراض شخصية هزة بقوة 4.6 درجات تضرب درز الإيرانية أصغر مقدم برامج في الإذاعة: أحلم بنقل التاريخ السعودي إلى العالم عبدالله خوقير يعلن ترشحه لرئاسة الوحدة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز السقف المسموح بـ 18 مرة وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من نظيره الكيني، اليوم الثلاثاء.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جانب آخر، استقبل الأمير فيصل بن فرحان، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.
وفي بداية الاستقبال هنّأ وزير الخارجية، الأمين العام بمناسبة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.