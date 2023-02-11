فيفا: جاء دور لوسيانو فييتو ليحلم بمونديال الأندية

يطمح النجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق إنجاز استثنائي بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية.

فيفا يوجه رسالة لـ لوسيانو فييتو

ووجه حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رسالة إلى لوسيانو فييتو قبل ساعات على انطلاق مباراة الهلال ضد ريال مدريد.

وقال حساب كأس العالم فيفا: “سنة الأحلام الأرجنتينية.. فعلها ميسي ورفع كأس العالم قطر 2022، والآن جاء دور راقص التانجو الآخر لوسيانو فييتو ليحلم بكأس العالم للأندية رفقة الهلال”.

وكان ميسي قد قاد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1978 و1986، فيما ساهم فييتو في تأهل الهلال إلى نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

الهلال في مونديال الأندية

ويصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط.

ويطمح الزعيم في مواصلة مشواره الاستثنائي في كأس العالم للأندية، وتحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وحصد الميدالية الذهبية كأول فريق عربي وآسيوي يحقق هذا الإنجاز.