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حصد جائزة ثالث أفضل لاعب

فيفا: لوسيانو فييتو قدم بطولة للتاريخ

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
فيفا: لوسيانو فييتو قدم بطولة للتاريخ
المواطن - مروة نبيل

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خطف النجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو الأنظار مع الهلال ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، ليكون من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

بطولة للتاريخ من لوسيانو فييتو

وتألق لوسيانو فييتو بشكل لافت في مونديال الأندية، حيث تسبب في حصول الهلال على ركلتي جزاء أمام فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي، بجانب تسجيله لهدف، كما أحرز ثنائية ضد ريال مدريد.

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لوسيانو فييتو
فييتو – المصدر @fifaworldcup_ar

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو، وأشاد بالمستوى المميز الذي ظهر عليه في النسخة الحالية من البطولة.

وعلق حساب كأس العالم فيفا، على الصورة قائلًا: “ثالث أفضل لاعب في كأس العالم للأندية المغرب 2022.. لوسيانو فييتو قدم بطولة للتاريخ وحفر أسمه بحروف من ذهب في سجلات الهلال“.

لوسيانو فييتو
فييتو – المصدر @fifaworldcup_ar

الهلال وصيف العالم

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد نجح في التأهل إلى نهائي مونديال الأندية، ليصطدم بريال مدريد الإسباني، وخسر بنتيجة 5/3، ليحصد المركز الثاني، ويتوج بالميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه.

وحقق الهلال عدة أرقام مميزة في كأس العالم للأندية، حيث إنه أصبح أول ناد سعودي يتأهل إلى النهائي، وحطم رقمه في آخر مشاركتين بالحصول على المركز الرابع، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه الاتحاد في 2005.

كما أنه أصبح أول فريق في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية يسجل 3 أهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال مواجهة واحدة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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