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المرور تفاعل مع الواقعة

قائد مركبة يصدم أخرى عمدًا على طريق الحرمين ويهرب

2023-02-06 الساعة 9:51
قائد مركبة يصدم أخرى عمدًا على طريق الحرمين ويهرب
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو رائج لحظة صدم قائد مركبة لمركبة أخرى عمدًا من الخلف بطريق الحرمين بمحافظة جدة.

صدمها وهرب

وأظهر الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قيام قائد مركبة بيضاء اللون بصدم مركبة أخرى من الخلف، ثم فر هاربًا، من خلال المراوغة بين السيارات على طريق سريع.

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بدوره تفاعل المرور مع البلاغ المقدم بقوله: سيتم التواصل معه عبر الرسائل الخاصة.

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