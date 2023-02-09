قبور ضحايا الزلزال مشهد يهز قلوب السوريين

دفنت جثث ضحايا الزلزال المدمر في القبور جنبًا إلى جنب، كما كانوا قبل الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا.

ضحايا الزلزال

وتصدر مشهد دفن ضحايا بلدة جنديرس بريف عفرين شمالي محافظة حلب، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يودعون الحياة إلى مثواهم الأخير برفقة بعضهم.

وفي مقطع فيديو نشرته قوات الدفاع المدني في سوريا عبر حسابها في تويتر، أمس الأربعاء، ظهرت لقطات لعمليات حفر القبور من أجل دفن ضحايا الزلزال في حلب.

آلاف الضحايا

وأجمعت تعليقات مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي على أن ما يظهر في المقطع مشاهد تقشعر لها الأبدان.

يشار إلى أن فرق الإنقاذ باتت تسابق الزمن بحثًا عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 13000 شخص حتى الآن في تركيا وسوريا.

توقع الأسوأ

وقضى أكثر من 2100 شخص، وأُصيب 3640 آخرون، بحسب السلطات السورية وعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مدمّراً آلاف المباني، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ، وتخشى أن تكون الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى المنشورة.