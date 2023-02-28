قصة مؤثرة لمشرد عاش في حفرة بالرياض أصبح رب أسرة وموظفًا

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تحدث الدكتور محمد العيسى، المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية أجواد، عن قصة إنسانية كأحد جهود الجمعية في العناية بالمرضى العقليين فاقدي المأوى.
من مريض فصام مُشرد بالشارع إلى رب أسرة وموظف..
قصة إنسانية يرويها المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية "أجواد" لإحدى ثمار مجهودات الجمعية في العناية بالمرضى العقليين فاقدي المأوى @ajwad_org#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BmWMSS62Ww
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 27, 2023
وقال العيسى خلال حواره ببرنامج يا هلا، على قناة روتانا خليجية: إنه ورد بلاغ للجمعية في أحد الأيام عن حالة غريبة لرجل يعيش في حفرة بإحدى ضواحي الرياض.
وتابع: المواطنون رصدوا هذه الحالة لعدة أيام وكان ذلك في وقت برد وأمطار، وبدأوا يعطفون على هذا الرجل، مشيرًا إلى أنه فور ورود البلاغ انتقلت الفرقة الميدانية وأخذت الحالة.
ولفت العيسى إلى أن الحالة تغيرت 180 درجة، من شخص لا يعرف اسمه ولا يدرك من يكون، إلى شخص آخر، مشيرًا إلى أن هذا الشخص اليوم يعيش مع أسرته وأولاده، ويعمل بوظيفته بشكل طبيعي.
وأردف العيسى أن هذا الرجل كان يعاني من فصام، موضحًا أن الفصام درجات.
من جانب آخر، أشار المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية أجواد إلى أن الجمعية تقدم أكثر من 18 ألف ليلة مبيت في السنة، وخدمت قرابة 1500 مريض، والخدمات تمتد للأسر والأفراد.