قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52 وأورثها لأبنائه

امتهن المواطن عبدالله العجروشي، مهنة النجارة بالوراثة منذ عام 1392 هـ وحتى الآن، وظل يعمل بها دون أن يستعين بالعمالة.

حرفي سعودي في #عنيزة يمتهن النجارة منذ 52 عاما ويورث الصنعة لأبنائه.. شاهد قصته

عبر:@Mohammed62_S pic.twitter.com/gMYYhAzdRI — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 27, 2023

وأوضح العجروشي في حواره لقناة “العربية السعودية” أن جده ووالده كانا يعملان بالنجارة فتعلمها منهما، لينقل الحرفة بعدها لابنه وكذلك بناته رغم دراستهم للسياحة حتى يتمكنوا من العمل بها في حال لم يوفقوا في عمل آخر.

وأشار العجروشي أنه قام بتصميم العديد من الطاولات والدواليب والأدراج وغيرها على مدى 52 عامًا، وتوسع عمله ليشمل معظم مناطق المملكة.