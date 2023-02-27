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لم يستعِن بالعمالة خلال عمله

قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52 وأورثها لأبنائه

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52 وأورثها لأبنائه
المواطن - فريق التحرير

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امتهن المواطن عبدالله العجروشي، مهنة النجارة بالوراثة منذ عام 1392 هـ وحتى الآن، وظل يعمل بها دون أن يستعين بالعمالة.

وأوضح العجروشي في حواره لقناة “العربية السعودية” أن جده ووالده كانا يعملان بالنجارة فتعلمها منهما، لينقل الحرفة بعدها لابنه وكذلك بناته رغم دراستهم للسياحة حتى يتمكنوا من العمل بها في حال لم يوفقوا في عمل آخر.

وأشار العجروشي أنه قام بتصميم العديد من الطاولات والدواليب والأدراج وغيرها على مدى 52 عامًا، وتوسع عمله ليشمل معظم مناطق المملكة.

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