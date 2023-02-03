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في كأس العالم للأندية 2022

قمة عربية مرتقبة بين الهلال والوداد

2023-02-03 الساعة 3:46
قمة عربية مرتقبة بين الهلال والوداد
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير العربية قمة الهلال والوداد البيضاوي في بطولة كأس العالم للأندية 2022 المقامة في المغرب، وسط منافسة قوية لتحقيق الفوز.

مواجهة الهلال والوداد

ويحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، مباراة الهلال والوداد البيضاوي، يوم غد السبت عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

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ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الهلال والوداد عبر قناتي SSC والرياضية المغربية، حيث تنقلان منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022.

الهلال والوداد
لاعبو الفريقان

قمة عربية في مونديال الأندية

ويسعى الزعيم بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لاستعادة توازنه، بتحقيق انطلاقة قوية في مباراة الهلال والوداد، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من مونديال الأندية لمصالحة جماهيره الغاضبة من تذبذب النتائج.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الذهاب بعيدًا في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، بعدما حقق المركز الرابع خلال نسختي 2019 و2021.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد لتحقيق الفوز في بداية مشواره، خاصة أن البطولة على ملعبه ووسط جماهيره، بجانب التطور الكبير في أداء الفريق مع مدربه مهدي النفطي.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يُشارك في مونديال الأندية بصفته بطلًا للنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، فيما يلعب الوداد في البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

الوداد
لاعبو الوداد – المصدر @fifaworldcup_ar

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