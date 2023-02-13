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للجنسين من الرجال والنساء

قياس يعلن مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ صباحاً
قياس يعلن مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب مُمثلة في المركز الوطني للقياس (قياس)، عن مواعيد التسجيل (للجنسين) في اختبار (القدرة المعرفية) الرقمي، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الفئة المستهدفة:

– يقدم الاختبار للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية وفي نظام العمل (عدا الوظائف الصحية والتعليمية)، والراغبين بالتقديم على الوظائف بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة)، حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية.

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تفاصيل:
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موعد التسجيل (الرقمي):

– يبدأ التسجيل يوم الاثنين بتاريخ 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م إلى يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/10/19هـ الموافق 2023/05/09م.

موعد انعقاد الاختبار (الرقمي):

–  بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1444/10/11هـ الموافق 2023/05/01م إلى يوم الخميس بتاريخ 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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