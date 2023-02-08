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من قبل مجموعة بجنوب الصحراء

قيدوا الزوج وقتلوا زوجته في جريمة بشعة بتونس

2023-02-08 الساعة 12:56
قيدوا الزوج وقتلوا زوجته في جريمة بشعة بتونس
المواطن - فريق التحرير

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هزت جريمة بشعة أرجاء تونس، راح ضحيتها امرأة، بعد أن تم الاعتداء عليها، وعلى زوجها من قبل مجموعة بجنوب الصحراء.

التفاصيل

واقتحم مجموعة من المنحرفين، أحد المنازل، يسكن به رجل وزوجته يحملون الجنسية الإفريقية، وتم الاعتداء عليهم بمواد صلبة لسرقتهم، وفقًا لبيان الإدارة العامة للأمن الوطني.

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وبحسب البيان، فإن المجرمين قيدوا الزوج بحبل وتم الاعتداء على زوجته حتى لقيت حتفها، ثم قاموا بسرقة هواتفهم ومبلغ مالي قدره 1600 دينار تونسي.

وأكمل البيان: “تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية، بإجراء جملة من التحريات اعتمادًا على ما وثقته كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل الضحية، وتم رصد 5 أفارقة بصدد الفرار، عمد أحدهم إلى إخفاء سكين كبير الحجم بين الأعشاب”.

أداة الجريمة

وتم العثور على السكين التي أكد زوج الضحية أنها أداة الجريمة، وبتكثيف التحريات الميدانية أمكن التعرف على هوية أحدهم، ومنه تم التعرف على البقية الذين تم القبض عليهم تواليًا بعد مداهمة منازلهم إثر التنسيق مع النيابة العمومية.

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