قيس سعيد يأمر مسؤولة أوروبية رفيعة بمغادرة تونس 

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دعت السلطات التونسية، اليوم السبت، الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبي، إيستر لانش، إلى مغادرة تونس، وتم إمهالها مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
وجاء في بيان للرئاسة التونسية: بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد، دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة إيستر لانش التي شاركت اليوم السبت 18 فبراير 2023 بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه.
وأضاف: يجدر التنويه، في هذا السياق، إلى أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها.
وتابع: السلطة والسيادة بيد الشعب الذي أحبّه كما قال الزعيم النقابي الخالد فرحات حشاد في الخطاب الذي ألقاه في شهر نوفمبر 1951 بعد مجزرة النفيضة التي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء الأبرار.
وكانت لانش شددت، في وقت سابق، على أن النقابات جزء من الحل وليست جزءًا من المشكلة، في تعبير واضح عن دعمها ومساندتها للاتحاد العام التونسي للشغل، داعية إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار للتفاوض وحلحلة الوضع الذي تمر بها البلاد.