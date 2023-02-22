كريستيانو رونالدو: المشاركة في الاحتفال بـ يوم التأسيس تجربة خاصة

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر على مشاركته في الاحتفال بذكرى يوم التأسيس مع زملائه اللاعبين في الفريق العاصمي.

Happy founding day to Saudi Arabia 🇸🇦

Was a special experience to participate in the celebration at @AlNassrFC ! pic.twitter.com/1SHbmHyuez — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2023

ونشر رونالدو مقطع فيديو له وهو يشارك في الاحتفالية عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” يوم تأسيس سعيد لـ السعودية، كانت تجربة خاصة للمشاركة في الاحتفالية في نادي النصر”.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وفي مقدمتهم رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، وظهروا بالزي السعودي، خلال الاحتفال اليوم.

الاحتفال بـ يوم التأسيس

وعلق حساب النصر الرسمي على مقطع الفيديو، قائلًا: “ثلاثة قرون من الشموخ والمجد.. هكذا احتفلنا في النادي بيوم التأسيس”، وأبدت الجماهير سعادتها بمشاركة اللاعبين في الاحتفال، وتفاعل رونالدو مع الأجواء سريعًا.

النصر يواجه ضمك

على الجانب الآخر، يستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، مساء يوم السبت المقبل، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل النصر صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة.