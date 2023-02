كريستيانو رونالدو: المشاركة في الاحتفال بـ يوم التأسيس تجربة خاصة

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر على مشاركته في الاحتفال بذكرى يوم التأسيس مع زملائه اللاعبين في الفريق العاصمي.

Happy founding day to Saudi Arabia 🇸🇦

Was a special experience to participate in the celebration at @AlNassrFC ! pic.twitter.com/1SHbmHyuez

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2023