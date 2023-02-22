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أدى العرضة السعودية مع لاعبي النصر

كريستيانو رونالدو: المشاركة في الاحتفال بـ يوم التأسيس تجربة خاصة

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
كريستيانو رونالدو: المشاركة في الاحتفال بـ يوم التأسيس تجربة خاصة
المواطن - فريق التحرير

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علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر على مشاركته في الاحتفال بذكرى يوم التأسيس مع زملائه اللاعبين في الفريق العاصمي.

ونشر رونالدو مقطع فيديو له وهو يشارك في الاحتفالية عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” يوم تأسيس سعيد لـ السعودية، كانت تجربة خاصة للمشاركة في الاحتفالية في نادي النصر”.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وفي مقدمتهم رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، وظهروا بالزي السعودي، خلال الاحتفال اليوم.

الاحتفال بـ يوم التأسيس

وعلق حساب النصر الرسمي على مقطع الفيديو، قائلًا: “ثلاثة قرون من الشموخ والمجد.. هكذا احتفلنا في النادي بيوم التأسيس”، وأبدت الجماهير سعادتها بمشاركة اللاعبين في الاحتفال، وتفاعل رونالدو مع الأجواء سريعًا.

كريستيانو رونالدو يحتفل بـ يوم التأسيس 2023

النصر يواجه ضمك

على الجانب الآخر، يستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، مساء يوم السبت المقبل، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل النصر صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

كريستيانو رونالدو يحتفل بـ يوم التأسيس 2023

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