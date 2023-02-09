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بعد تعافيه من الإصابة

كريم بنزيما ينضم للريال قبل مباراة الهلال

2023-02-09 الساعة 2:12
كريم بنزيما ينضم للريال قبل مباراة الهلال
المواطن - فريق التحرير

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ينضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وإيدير ميليتاو لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في المغرب، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الهلال.

كريم بنزيما وميليتاو يدعمان الريال

وأكدت تقارير أن إصابة كريم بنزيما وميليتاو شهدت تطورًا كبيرًا نحو الأفضل، الأمر الذي يؤهلهما للمشاركة في مباراة ريال مدريد المقبلة ضد الهلال في كأس العالم للأندية.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadrid

ويُعد كريم بنزيما من العناصر الرئيسية في تشكيلة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث يعتمد عليه بشكل أساسي، ونجح في تسجيل 9 أهداف بالدوري الإسباني هذا الموسم، رغم غيابه لمباريات عديدة بسبب الإصابة.

وسيستمر غياب حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا عن ريال مدريد، وذلك بناء على رؤية الجهاز الطبي الذي فضل عدم المخاطرة به، خاصة وأن المرينغي سيخوض العديد من المباريات الصعبة خلال الفترة المقبلة.

إصابة كورتوا
كورتوا – المصدر @marca

ريال مدريد ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد الهلال، في نهائي كأس العالم للأندية 2022، يوم السبت المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

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