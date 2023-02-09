كريم بنزيما ينضم للريال قبل مباراة الهلال

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ينضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وإيدير ميليتاو لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في المغرب، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الهلال.
وأكدت تقارير أن إصابة كريم بنزيما وميليتاو شهدت تطورًا كبيرًا نحو الأفضل، الأمر الذي يؤهلهما للمشاركة في مباراة ريال مدريد المقبلة ضد الهلال في كأس العالم للأندية.
ويُعد كريم بنزيما من العناصر الرئيسية في تشكيلة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث يعتمد عليه بشكل أساسي، ونجح في تسجيل 9 أهداف بالدوري الإسباني هذا الموسم، رغم غيابه لمباريات عديدة بسبب الإصابة.
وسيستمر غياب حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا عن ريال مدريد، وذلك بناء على رؤية الجهاز الطبي الذي فضل عدم المخاطرة به، خاصة وأن المرينغي سيخوض العديد من المباريات الصعبة خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد الهلال، في نهائي كأس العالم للأندية 2022، يوم السبت المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط.