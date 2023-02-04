لحظة إسقاط المنطاد الصيني

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قررت الإدارة الأمريكية إسقاط المنطاد الصيني، عقب قرار اتخذه الرئيس جو بايدن بناءً على اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني.
صور تظهر استهداف #المنطاد_الصيني لإسقاطه من سماء #كارولاينا_الجنوبية#العربية pic.twitter.com/rpswLMmYDPقد يهمّك أيضاً
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 4, 2023
ورصدت صور لحظة إسقاط المنطاد عقب اقتراب طائرة أمريكية منه، فيما أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية 3 مطارات بعد هذه الأنباء.
وقالت مصادر أمريكية لشبكة سكاي نيوز، إن واشنطن تسعى لإسقاط المنطاد الصيني واستعادة حطامه لفحصه؛ مضيفين أن عملية الإسقاط قد تتطلب إغلاقًا جويًا في محيطه.
وهناك خلاف بين واشنطن وبكين حول طبيعة المنطاد، حيث وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه بالون تجسس، بينما يصر الصينيون على أنه جهاز مراقبة للأرصاد الجوية حاد عن مساره.
يُذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، قد قالت في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إنها لم تسقط البالون خوفًا من أن الحطام المتساقط قد يلحق الضرر بالمدنيين الأمريكيين.
وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون، الجنرال بات رايدر: إن أي حطام ميداني محتمل سيكون كبيرًا، ويمكن أن يتسبب في إصابات أو وفيات مدنية أو أضرار جسيمة في الممتلكات.