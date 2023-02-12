لحظة إنقاذ رضيع بعد 140 ساعة تحت الأنقاض

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تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال رضيع حي من تحت أنقاض مبنى في ولاية هاتاي، وذلك بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.
#BREAKING | Another #miracle in #Turkey: #Turkish #rescuers in #Antakya (#Hatay), south of #Turkey, have found Hamza, a 7-month-old #baby, alive almost 6 days after the #earthquake. 👏👏👏❤️🇹🇷 #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/zbeRvxY1yqقد يهمّك أيضاً
— 🇹🇷 🇬🇧 Turkey Türkiye (@HispanatoliaEN) February 11, 2023
وقالت رئاسة بلدية قوجة إيلي الكبرى، في بيان، إن فرق إطفاء تابعة لها أنقذت الرضيع حمزة من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهاتاي، وفقًا لوكالة أنباء أناضول التركية.
وأشار البيان إلى أن الفرق أخرجت حمزة البالغ من العمر 7 أشهر بعد مكوثه 140 ساعة تحت الأنقاض، وسلمته إلى فريق إسعاف لينقل إلى المستشفى.
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص، محذرة من تضرر عشرات المستشفيات.
ومع تخطي حصيلة قتلى الزلزال 25 ألفًا، أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، السبت، نداءً عاجلاً لجمع 42.8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة والكبرى.