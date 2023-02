لحظة إنقاذ 3 رواد علقوا بالفضاء

التحمت مركبة فضائية روسية من نوع “سويوز” بمحطة الفضاء الدولية، بهدف إعادة رائدي فضاء روسيين وآخر أمريكي ، بعد أن علقوا في المحطة بسبب حادث تسرب تعرضت له مركبتهم.

The Soyuz MS-23, the new ride home for NASA astronaut Frank Rubio and Roscosmos cosmonauts Sergey Prokopyev and Dmitri Petelin, docked to the space station at 7:58pm ET as the station flew 260 miles above northern Mongolia. Read more.. https://t.co/kKxGu1ILGz pic.twitter.com/OwRwUBMDsh

— International Space Station (@Space_Station) February 26, 2023