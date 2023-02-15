لحظة اعتداء متهمة على محاميها بالمحكمة في أمريكا

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هاجمت تايلور شابزنيس المتهمة بارتكاب جريمة قتل وتشويه الجثة، محاميها كوين جولي، خلال جلسة محاكمة في الولايات المتحدة بولاية ويسكونسن.
وفي التفاصيل، وقع الهجوم عندما وافق القاضي على طلب المحامي جولي بتأجيل الجلسة أسبوعين إضافيين لمراجعة أهلية موكلته للمثول أمام المحكمة، ما دفع المتهم شابنيس لمهاجمة محاميها على الفور، ليتم فيما بعد إخلاء قاعة المحكمة قبل استئناف الجلسة مجددًا.
واتُهمت شابزنس بجريمة قتل من الدرجة الأولى وتشويه الجثة بعد وفاة شاد تيريون البالغ من العمر 25 عاما في فبراير من العام الماضي.
وبحسب السلطات خنقت المتهمة السيد تيريون ومثلت بجثته، مع ترك أشلاء جسده متناثرة في جميع أنحاء المنزل والسيارة.
وأفاد السيد جولي للمحكمة في نهاية الجلسة، أنه سيقدم طلبا بالانسحاب من القضية بصفته محامي شابزنس، لكن القاضي لم يبت على الفور في هذه المسألة.