لحظة مؤثرة لطفل يرتشف الماء تحت ركام أسمنتي

عثرت فرق الإنقاذ التركية على طفل سوري لاجئ يدعى محمد أحمد تحت أنقاض مبنى منهار كليًا في بلدة هاتاي جنوب تركيا.

لحظة مؤثرة

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثراً للطفل الصغير الذي قضى 45 ساعة مطمورًا بالتراب في الظلام الدامس، إلا أنه لم يستسلم وتشبث بالحياة.

ووثق مقطع الفيديو عملية إنقاذ الطفل وهو يرتشف الماء من غطاء قارورة، قبل سحبه من تحت الركام.

زلزال تركيا

وعلق رئيس بلدية إسطنبول على فيديو إنقاذ الطفل السوري، وقال: “أحسنت يا محمد، قام فريق البحث والإنقاذ التابع لنا بإنقاذ السوري محمد أحمد من تحت الأنقاض في أنطاكيا”.

وقد تسبب الزلزال الذي ضرب تركيا في إنهاء حياة 8000 شخص حتى أمس الثلاثاء، كما جُرح عشرات الآلاف، ودمرت آلاف المباني كالمستشفيات والمجمعات السكنية، وسط توقعات من منظمة الصحة العالمية بأن ترتفع الأعداد للأضعاف.