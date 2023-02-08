السعودية للخدمات الأرضية تعلن برنامج التدريب التعاوني لعام 2023 توقعات بموجة برد على عدة مناطق من اليوم إلى الجمعة خبراء: الزلزال حرك تركيا نحو الغرب بمقدار 3 أمتار لحظة مؤثرة لطفل يرتشف الماء تحت ركام أسمنتي اختطاف طائرة إندونيسية وطلب غريب من خاطفيها نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة جامعة الأميرة نورة تنظم أنشطة توعوية مهنية وصحية مايكروسوفت تتحدى جوجل وتعزز محرك بحثها إجراءات لحماية المرضى من الجرعات الإشعاعية الزائدة نائبة تستفز بايدن ببالون أبيض وتصفه بالكاذب
عثرت فرق الإنقاذ التركية على طفل سوري لاجئ يدعى محمد أحمد تحت أنقاض مبنى منهار كليًا في بلدة هاتاي جنوب تركيا.
Aferin Muhammed.قد يهمّك أيضاً
Suriye vatandaşı Muhammed Ahmed’i de arama kurtarma ekibimiz Antakya’da enkaz altıdan sağ bir şekilde kurtardı. pic.twitter.com/lSxwSqyex0
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 7, 2023
وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثراً للطفل الصغير الذي قضى 45 ساعة مطمورًا بالتراب في الظلام الدامس، إلا أنه لم يستسلم وتشبث بالحياة.
ووثق مقطع الفيديو عملية إنقاذ الطفل وهو يرتشف الماء من غطاء قارورة، قبل سحبه من تحت الركام.
وعلق رئيس بلدية إسطنبول على فيديو إنقاذ الطفل السوري، وقال: “أحسنت يا محمد، قام فريق البحث والإنقاذ التابع لنا بإنقاذ السوري محمد أحمد من تحت الأنقاض في أنطاكيا”.
وقد تسبب الزلزال الذي ضرب تركيا في إنهاء حياة 8000 شخص حتى أمس الثلاثاء، كما جُرح عشرات الآلاف، ودمرت آلاف المباني كالمستشفيات والمجمعات السكنية، وسط توقعات من منظمة الصحة العالمية بأن ترتفع الأعداد للأضعاف.