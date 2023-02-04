لقطات تحبس الأنفاس قبل إسقاط المنطاد الصيني 

وثقت عدة مقاطع الطائرات العسكرية الأمريكية وهي تطوق المنطاد الصيني؛ استعدادًا لإسقاطه، وذلك بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتعامل معه.

وشوهدت طائرتان نفاثتان على الأقل بالقرب من المنطاد في ميرتل بيتش، حيث كشف مصدر أن مسؤولي الدفاع يخططون لإسقاط المنطاد في المحيط الأطلسي، والاستيلاء على أجزائه لفحصه.

إغلاق المطارات

وأعلنت هيئة الطيران الفيدرالية عن توقف الطيران في تشارلستون وميرتل بيتش وإغلاق مطارات ويلمنجتون الدولية بسبب الأمن القومي.

وقال الرئيس بايدن هذا الصباح للصحفيين: سنعتني بالأمر، ثم غادر طائرة الرئاسة مع ابنه هانتر في قاعدة هانكوك الميدانية الجوية للحرس الوطني، شمال ولاية نيويورك.

خلاف حول طبيعة المنطاد الصيني

وهناك خلاف بين واشنطن وبكين حول طبيعة المنطاد، حيث وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه بالون تجسس، بينما يصر الصينيون على أنه جهاز مراقبة للأرصاد الجوية حاد عن مساره.

وتعمل بالونات التجسس على ارتفاعات تصل إلى 120 ألف قدم، لكن المنطاد الصيني هبط إلى نحو 46 ألف قدم، مما يعني أنها على مسافة قريبة جدًا من الطائرات.

ولفتت صحيفة نيويورك بوست إن مهمة إسقاط هذا النوع من المناطيد محفوفة بالمخاطر، لافتة إلى أنه في عام 1998، أرسلت القوات الجوية الكندية طائرات مقاتلة من طراز F-18 لمحاولة إسقاط منطاد طقس حاد عن مساره، وأطلقوا عليه ألف قذيفة مدفع 20 ملم قبل أن يسقط أخيرًا بعد ستة أيام.