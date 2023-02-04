محمد كنو يغيب عن مباراة الهلال وفلامنجو شبيه طلال مداح يكشف أكثر موقف غريب تعرض له النصر بطل الشتاء في ترتيب دوري روشن الهلال يكشف آخر تطورات إصابة أندري كاريلو لقطات تحبس الأنفاس قبل إسقاط المنطاد الصيني لحظة إسقاط المنطاد الصيني نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يتوج الفائز بكأس الفروسية والد المبتعث المغدور وليد الغريبي يكشف تفاصيل مؤلمة حول وفاة ابنه مشاريع قرارات وزارية لإنقاذ الشركات المهددة بالإفلاس 7 طالبات من تعليم جدة يمثلن المملكة في منافسات آيسف 2023
وثقت عدة مقاطع الطائرات العسكرية الأمريكية وهي تطوق المنطاد الصيني؛ استعدادًا لإسقاطه، وذلك بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتعامل معه.
وشوهدت طائرتان نفاثتان على الأقل بالقرب من المنطاد في ميرتل بيتش، حيث كشف مصدر أن مسؤولي الدفاع يخططون لإسقاط المنطاد في المحيط الأطلسي، والاستيلاء على أجزائه لفحصه.
وأعلنت هيئة الطيران الفيدرالية عن توقف الطيران في تشارلستون وميرتل بيتش وإغلاق مطارات ويلمنجتون الدولية بسبب الأمن القومي.
وقال الرئيس بايدن هذا الصباح للصحفيين: سنعتني بالأمر، ثم غادر طائرة الرئاسة مع ابنه هانتر في قاعدة هانكوك الميدانية الجوية للحرس الوطني، شمال ولاية نيويورك.
وهناك خلاف بين واشنطن وبكين حول طبيعة المنطاد، حيث وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه بالون تجسس، بينما يصر الصينيون على أنه جهاز مراقبة للأرصاد الجوية حاد عن مساره.
وتعمل بالونات التجسس على ارتفاعات تصل إلى 120 ألف قدم، لكن المنطاد الصيني هبط إلى نحو 46 ألف قدم، مما يعني أنها على مسافة قريبة جدًا من الطائرات.
ولفتت صحيفة نيويورك بوست إن مهمة إسقاط هذا النوع من المناطيد محفوفة بالمخاطر، لافتة إلى أنه في عام 1998، أرسلت القوات الجوية الكندية طائرات مقاتلة من طراز F-18 لمحاولة إسقاط منطاد طقس حاد عن مساره، وأطلقوا عليه ألف قذيفة مدفع 20 ملم قبل أن يسقط أخيرًا بعد ستة أيام.