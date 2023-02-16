لقطات توثق الجهود الميدانية لـ فريق الإنقاذ السعودي في أنطاكيا لقطات نادرة لحطام سفينة تيتانيك تُنشر للمرة الأولى ريال مدريد يُمطر مرمى إلتشي برباعية روبوتات توصيل تبكي إذا اعترضها المشاة إقفال طرح فبراير ضمن برنامج الصكوك المحلية مقومة بالريال خسارة مفاجئة لـ كلوب بروج ضد بنفيكا في عقر داره احتياجات العميل تُحدد أرباح المتاجر الإلكترونية عبر مواقع التواصل فوز ثمين لـ دورتموند ضد تشيلسي حكم نهائي بالمؤبد لشاب قتل 10 أشخاص سود بأمريكا منتدى الرياض الإنساني فرصة لتحقيق التنمية المستدامة
يواصل فريق البحث والإنقاذ السعودي، أعماله الميدانية في مدينة أنطاكيا المتضررة من الزلزال بجمهورية تركيا، مستخدمين أحدث المعدات والتقنيات.
استمرار الأعمال الميدانية لفريق البحث والإنقاذ السعودي في مدينة أنطاكيا المتضررة من الزلزال بجمهورية #تركيا ، باستخدام معدات وتقنيات بحث حديثة.#الدفاع_المدني_السعودي pic.twitter.com/VycB8fwu87
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) February 15, 2023
ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يوثق الجهود الميدانية لفرق الإغاثة السعودية في البحث عن الضحايا والعالقين تحت الأنقاض باستخدام مجسات لتحديد مواقعهم، بالإضافة إلى الكلاب المختصة بالبحث، كذلك وجود فريق عمل كبير يبذل قصارى جهده لدعم المنكوبين.
وفي وقت سابق، واصل فريق البحث والإنقاذ السعودي عملياته المكثفة في المناطق المتضررة من الزلزال بتركيا، والتي بلغت حتى الآن 9 مواقع في غازي عنتاب، و23 موقعًا في أنطاكيا، ما بين مسح واستطلاع وعمليات، حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني.
وغادر الجمعة الماضية فريق البحث والإنقاذ للمشاركة في إغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمشاركة في أعمال الإغاثة الإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال التي ألمّت بالشعبين السوري والتركي؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله-، ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
ووصل فريق البحث والإنقاذ إلى تركيا مجهزًا بالآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، وباشر أعماله وفق خطط عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معها بالطرق المثلى للإسهام في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.