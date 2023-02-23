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للمطالبة بالحصول على مِنح مالية

لقطات لإضراب العمال في تونس

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
لقطات لإضراب العمال في تونس
المواطن - فريق التحرير

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واصل موظفو وعمال شركة الكهرباء والغاز العمومية في تونس، اليوم الخميس، إضرابهم عن العمل الذي بدأ منذ الأمس للمطالبة بالحصول على مِنح والتصدي لما اعتبروه اعتزامًا من جانب الحكومة لبيع المؤسسات العمومية.

إضرابات عامة

وكانت الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلنت عن الإضراب للمطالبة بالحصول على منحة الاقتصاد والتصرف. وتجمع موظون وعمال من مختلف الفروع أمام المقر الرئيسي للشركة بوسط تونس العاصمة ورفعوا شعارات ورددوا هتافات.

وقال عبد القادر الجلاصي الكاتب العام لجامعة الكهرباء والغاز: “إضرابنا ناجع بشكل كبير في جميع الجهات. اليوم ندافع عن حقوقنا ومكتسباتنا الاجتماعية والمهنية”، وفق وكالة أعمال العالم العربي.

وأضاف: “هناك تراجع كبير عن المكتسبات التي حققها أجيال من عمال الشركة من على مدى 62 عامًا”.

أسباب الإضراب

وأوضح أن الإضراب يأتي أيضا دفاعًا عن المؤسسات العمومية قائلاً “نحن في وضع خطير. هناك فيروس يضرب القطاع العام بسبب السعي لخصخصته وبيعه. نحن في وضع دفاع”.

ويضغط ممولون دوليون على الحكومة التونسية لإطلاق إصلاحات اقتصادية تشمل رفع الدعم وبيع مؤسسات عمومية، وهي خطوات تلقى معارضة قوية من اتحاد الشغل صاحب النفوذ القوي.

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