لقطات لإنقاذ رضيع وأمه بعد مرور 110 ساعات

تمكن فريق البحث والإنقاذ في تركيا من إنقاذ طفل رضيع مع أمه، من تحت الأنقاض، بعد مرور 110 ساعات من وقوع الزلزال الذي دمر البلاد، فجر الاثنين.

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وقبل ساعات تم إنقاذ طفل حديث الولادة وأمه من تحت الأنقاض في تركيا بعد مرور حوالي 90 ساعة على أول هزة أرضية.

ويتضاءل الأمل بالعثور على المزيد من الأشخاص أحياء تحت الركام وسط أجواء متجمدة، بعد مرور أربعة أيام على الزلزال.

في غضون ذلك، تتواصل جهود الإنقاذ في كل من تركيا وسوريا المجاورة التي ضربها نفس الزلزال.