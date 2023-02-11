لقطات لاصطدام طائرة أمريكية بحافلة ركاب!

أُصيب 5 أشخاص ونُقل 4 منهم إلى المستشفى بعد إصابتهم عقب حادث غريب من نوعه، إذ اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية بحافلة ركاب في مطار لوس أنجلوس.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان يتم سحب الطائرة إلى منطقة وقوف السيارات عندما وقع الاصطدام بالقرب من الجانب الجنوبي من صالة الوصول، مما أدى إلى إصابة خمسة ونقل أربعة منهم إلى المستشفى.

حالات المصابين مستقرة

وقال المطار عبر حسابه على تويتر: تم سحب طائرة نفاثة إلى منطقة وقوف السيارات لكنها اصطدمت بحافلة ركاب مما أدى إلى إصابة نحو خمسة أشخاص.

ونقل السائق واثنان من الركاب وسائق القاطرة الى المستشفى، كما أصيب عامل آخر لكنه لم يدخل المستشفى، وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية فإنه يعتقد أنهم جميعًا في حالة مستقرة.

أضرار في الطائرة والحافلة

وبحسب ما ورد، كان هناك الكثير من الأضرار التي لحقت بالجانب السفلي من الطائرة بعد الاصطدام كما يظهر في اللقطات وجود شقوق عميقة في النوافذ الأمامية في الحافلة.

وتم فتح تحقيق في الحادث.