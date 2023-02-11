Icon

مكافأة مالية مجموعها 100 مليون ريال لـ الهلال بعد التتويج بالفضية Icon فرنسا تحترق مع اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين  Icon ريال مدريد بطلًا لـ كأس العالم للأندية بعد فوزه على الهلال Icon فييتو يضيف ثالث أهداف الهلال Icon فينسيوس جونيور يسجل خامس أهداف ريال مدريد Icon البرلمان العربي يناقش الأمن الغذائي بحضور رئيس الشورى Icon لحظة انهيار الأنقاض على فريق الإنقاذ في تركيا Icon لوسيانو فييتو يضيف ثاني أهداف الهلال في شباك الريال Icon خبير تحكيمي: الهلال له ركلة جزاء لم تُحتسب أمام ريال مدريد Icon العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا وتركيا عبر ساهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
نجم عن الحادث وقوع 5 إصابات

لقطات لاصطدام طائرة أمريكية بحافلة ركاب!

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
لقطات لاصطدام طائرة أمريكية بحافلة ركاب!
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

أُصيب 5 أشخاص ونُقل 4 منهم إلى المستشفى بعد إصابتهم عقب حادث غريب من نوعه، إذ اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية بحافلة ركاب في مطار لوس أنجلوس.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان يتم سحب الطائرة إلى منطقة وقوف السيارات عندما وقع الاصطدام بالقرب من الجانب الجنوبي من صالة الوصول، مما أدى إلى إصابة خمسة ونقل أربعة منهم إلى المستشفى.

قد يهمّك أيضاً
Img

سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 10469.50 نقطة

Img

الأمن السيبراني يُحذر من ثغرة خطيرة بمنتجات هواوي

لقطات لاصطدام طائرة أمريكية بأتوبيس نقل! (4)

حالات المصابين مستقرة

وقال المطار عبر حسابه على تويتر: تم سحب طائرة نفاثة إلى منطقة وقوف السيارات لكنها اصطدمت بحافلة ركاب مما أدى إلى إصابة نحو خمسة أشخاص.

ونقل السائق واثنان من الركاب وسائق القاطرة الى المستشفى، كما أصيب عامل آخر لكنه لم يدخل المستشفى، وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية فإنه يعتقد أنهم جميعًا في حالة مستقرة.

أضرار في الطائرة والحافلة

وبحسب ما ورد، كان هناك الكثير من الأضرار التي لحقت بالجانب السفلي من الطائرة بعد الاصطدام كما يظهر في اللقطات وجود شقوق عميقة في النوافذ الأمامية في الحافلة.

وتم فتح تحقيق في الحادث.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%
حصاد اليوم

اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%

حصاد اليوم
الشاعر معدي في ذمة الله
السعودية اليوم

الشاعر معدي في ذمة الله

السعودية اليوم
أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على...
السعودية اليوم

أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على...

السعودية اليوم
مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن...
السعودية اليوم

مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن...

السعودية اليوم
إحالة المذيعة المصرية ياسمين عز للتحقيق
غرائب

إحالة المذيعة المصرية ياسمين عز للتحقيق

غرائب
سبب برودة وقت الظهر في طريف عن...
السعودية اليوم

سبب برودة وقت الظهر في طريف عن...

السعودية اليوم
جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم...
السعودية اليوم

جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم...

السعودية اليوم
ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي
السعودية اليوم

ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي

السعودية اليوم