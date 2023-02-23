لقطات لسيدة عراقية تبيع الذهب على عربة زراعية بالشوارع

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نشر محل مصوغات بإحدى الدول العربية، عبر صفحته على فيسبوك، مقطع فيديو كشف من خلاله عن بيع الذهب بواسطة عربة في الشارع.
وكشف المحل الواقع داخل قيصرية الكوخ، بمدينة بغداد العراقية، عبر منشوره عن السبب وراء الإقدام على بيع الذهب بواسطة عربة في الشوارع.
وكتبت صفحة المحل: بمناسبة نزول الذهب غدًا راح نبيع بالعربة.
ولقي الفيديو تفاعلًا واسعًا من قبل مرتادي فيسبوك، حيث وجه الكثير بعض الانتقادات للمسؤولين عن المحل عبر التعليقات.
ويبدو أن ظاهرة بيع الذهب على عربة في الشوارع، لم تكن وليدة الأيام الماضية لدى محل المجوهرات العراقي، حيث نشرت صحفتهم على تيك توك، فيديو يعود لعام 2022 يروج لنفس المحتوى.