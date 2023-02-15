لقطات لـ نيزك ساطع في سماء جدة

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وثق مقطع فيديو رائج على تطبيق تيك توك لحظات سطوح نيزك فوق سماء جدة، مساء أمس الثلاثاء.
يأتي ذلك بعد أيام من تداول مقطع آخر وثق لحظة سقوط نيزك في محافظة الدوادمي شمال غرب الرياض، وبدا النيزك وهو يسقط فجأة على الأرض وتناثرت أجزاؤه.
بدوره، علق خبير الأرصاد عبد العزيز الحصيني وقتها في تغريدة على حسابه: إنه ظهر نور قوي لنيزك أو شهاب جهة نجد، وقيل إنهم شعروا بهزة وسماع دوي صوت سقوطه حسب المغردين هناك. والشهاب هو شعاع ضوئي مرئي يتكون عندما يخترق النيزك الغلاف الجوي للأرض، وكرة النار وهي أكبر من النيزك أو الشهاب المتفجر، والتي يمكن أن تعني القذيفة أو الوهج، ونحن لا نعرف طبيعة الجسم المؤثر بشكل دقيق، عمومًا ما تم ذكره يدخل تحت مسمى الشهاب إلا إذا ثبت عكس ذلك، فهذه الظاهرة طبيعية تحدث باستمرار.