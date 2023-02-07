Icon

طرق تُمكن الحيوانات من استشعار الزلازل Icon أقوى وأعنف هزة أرضية ضربت السعودية كانت في 1995 Icon سالم الدوسري يُحرز هدف التقدم لـ الهلال Icon النصر يُغري بوسكيتس بـ 72 مليون ريال سنويًا Icon تنظيم دخول الشاحنات بموعد مسبق يخفف زحام الرياض Icon لقطات لبكاء الشيف بوراك واستغاثته لإنقاذ ضحايا زلزال تركيا Icon مصاب باضطراب عقلي يحاول سرقة جثة لينين المحنطة Icon نقطة ضعف فلامنجو قبل مباراة الهلال Icon لقطات لفأر يسرق قلادة ماسية ثمينة من محل مجوهرات بالهند Icon الربيعة: مساعدات تركيا وسوريا غذائية وإيوائية وطبية متنوعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
اندفع بعيدًا عن الكاميرا وهو يمسك بها في فمه

لقطات لفأر يسرق قلادة ماسية ثمينة من محل مجوهرات بالهند

2023-02-07 الساعة 9:39
لقطات لفأر يسرق قلادة ماسية ثمينة من محل مجوهرات بالهند
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تداول مرتادو موقع التدوينات القصيرة “تويتر” في الهند، لقطات مثيرة لفأر يسرق عقداً من الألماس من محل لبيع المجوهرات.

التفاصيل

وفي الفيديو المتداول، وثقت كاميرات المراقبة، لحظة دخول فأر لمكان عرض المشغولات الذهبية بمحل بيع المجوهرات، وبعد لحظات قفز وسرق عقدًا ثمينًا، كما لو كان مدربًا من قبل على السرقة،ثم اندفع بعيدًا عن الكاميرا، وهو يمسك بها في فمه.

قد يهمّك أيضاً
Img

عبدالرزاق حمدالله يطمح بتكرار موسمه الاستثنائي

Img

وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي

وتساءل ضابط الشرطة راجيش هينجانكار الذي قام بنشر الفيديو عن مصير العقد بعدما سرقه الفأر، ولحساب من سيأخذ الفأر القلادة.

من المعروف أن الفئران تتسبب في العديد من المشاكل بسبب سرقة الأشياء وإخفائها داخل جحورها، وظهر ذلك في العديد من مقاطع الفيديو المتداولة يوميًا على الإنترنت.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...

السعودية اليوم
مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية
العالم

مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية

العالم
زلزال يضرب مصر بقوة 7.7
العالم

زلزال يضرب مصر بقوة 7.7

العالم
طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...
آخر الاخبار

طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا

العالم
وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...
السعودية اليوم

وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...

السعودية اليوم
والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...
السعودية اليوم

والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...

السعودية اليوم