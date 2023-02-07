لقطات لفأر يسرق قلادة ماسية ثمينة من محل مجوهرات بالهند

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تداول مرتادو موقع التدوينات القصيرة “تويتر” في الهند، لقطات مثيرة لفأر يسرق عقداً من الألماس من محل لبيع المجوهرات.
وفي الفيديو المتداول، وثقت كاميرات المراقبة، لحظة دخول فأر لمكان عرض المشغولات الذهبية بمحل بيع المجوهرات، وبعد لحظات قفز وسرق عقدًا ثمينًا، كما لو كان مدربًا من قبل على السرقة،ثم اندفع بعيدًا عن الكاميرا، وهو يمسك بها في فمه.
وتساءل ضابط الشرطة راجيش هينجانكار الذي قام بنشر الفيديو عن مصير العقد بعدما سرقه الفأر، ولحساب من سيأخذ الفأر القلادة.
من المعروف أن الفئران تتسبب في العديد من المشاكل بسبب سرقة الأشياء وإخفائها داخل جحورها، وظهر ذلك في العديد من مقاطع الفيديو المتداولة يوميًا على الإنترنت.