لقطات لهطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول على الطائف

شهدت محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة، أدت إلى جريان السيول والأودية.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة على موقع “تويتر”، هطول أمطار غزيرة على شرق الطائف، ما أدى إلى جريان الأودية.

ووثق مقطع فيديو، جريان السيول في السديرة جراء الأمطار التي سقطت جنوب شرق الطائف.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من مناطق الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.