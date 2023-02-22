لقطات مبهجة لأطفال جدة احتفالًا بيوم التأسيس

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وثَّقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” بهجة الأطفال في محافظة جدة مع الاحتفاء بـ “يوم التأسيس”، متوشحين الزي السعودي التقليدي، الذي يعبر عن الماضي العريق، ويعكس ما كان عليه الآباء الأجداد، حيث الأسواق الشعبية، والحرف اليدوية، التي تجلب المتعة لزوار مواقع الفعاليات من المواطنين والمقيمين.
كما شارك الأطفال في تقديم بعض الألوان الشعبية من الفلكلور السعودي، وسط ترديد الأناشيد الوطنية؛ تعبيراً عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوب الشعب السعودي.