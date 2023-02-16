لقطات توثق الجهود الميدانية لـ فريق الإنقاذ السعودي في أنطاكيا لقطات نادرة لحطام سفينة تيتانيك تُنشر للمرة الأولى ريال مدريد يُمطر مرمى إلتشي برباعية روبوتات توصيل تبكي إذا اعترضها المشاة إقفال طرح فبراير ضمن برنامج الصكوك المحلية مقومة بالريال خسارة مفاجئة لـ كلوب بروج ضد بنفيكا في عقر داره احتياجات العميل تُحدد أرباح المتاجر الإلكترونية عبر مواقع التواصل فوز ثمين لـ دورتموند ضد تشيلسي حكم نهائي بالمؤبد لشاب قتل 10 أشخاص سود بأمريكا منتدى الرياض الإنساني فرصة لتحقيق التنمية المستدامة
نشر معهد وودز هول لدراسة المحيطات مقاطع فيديو لحطام سفينة “تيتانيك” العملاقة تمّ تصويرها في العام 1986، ولم يسبق أن تم عرضها عبر وسائل الإعلام.
والمادة المصوّرة التي تتجاوز مدتها الـ80 دقيقة، نشرها معهد وودز هول على حسابه في “يوتيوب” أمس الأربعاء، وهي تعدّ من الإنجازات الهامة لطاقم اكتشاف أعماق المحيطات الذي يقوده روبرت بالارد، وفقا ليورونيوز عربية.
ورحلة الغوص الاستكشافية التي قام بها بالارد وطاقمه في العام المذكورة كانت هي المرة الأولى التي يتم فيها مشاهدة السفينة العملاقة “تيتانيك” بعدما اصطدمت بجبل جليدي وغرقت في أعماق المحيط الأطلسي ما أدى إلى مقتل نحو 1500 شخص.
وكانت تيتانيك التي استقرت في قاع المحيط على عمق نحو 2.4 ميل (3.8 كيلومترات) في أحد أيام شهر إبريل من العام 1912، تبحر للمرة الأولى بعد بنائها، وقد انطلقت من ميناء ساوثمبتن البريطاني متجهة إلى ميناء نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويجدر بالذكر أن معهد وودز هول لدراسة المحيطات نشر المقاطع المصوّرة لحطام “تيتانيك” بمناسبة حلول الذكرى الـ25 للعرض الأول لفيلم “تيتانيك” الحائز على جائزة الأوسكار.