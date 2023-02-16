لقطات نادرة لحطام سفينة تيتانيك تُنشر للمرة الأولى

نشر معهد وودز هول لدراسة المحيطات مقاطع فيديو لحطام سفينة “تيتانيك” العملاقة تمّ تصويرها في العام 1986، ولم يسبق أن تم عرضها عبر وسائل الإعلام.

المادة المصوّرة

والمادة المصوّرة التي تتجاوز مدتها الـ80 دقيقة، نشرها معهد وودز هول على حسابه في “يوتيوب” أمس الأربعاء، وهي تعدّ من الإنجازات الهامة لطاقم اكتشاف أعماق المحيطات الذي يقوده روبرت بالارد، وفقا ليورونيوز عربية.

ورحلة الغوص الاستكشافية التي قام بها بالارد وطاقمه في العام المذكورة كانت هي المرة الأولى التي يتم فيها مشاهدة السفينة العملاقة “تيتانيك” بعدما اصطدمت بجبل جليدي وغرقت في أعماق المحيط الأطلسي ما أدى إلى مقتل نحو 1500 شخص.

رحلة تيتانيك

وكانت تيتانيك التي استقرت في قاع المحيط على عمق نحو 2.4 ميل (3.8 كيلومترات) في أحد أيام شهر إبريل من العام 1912، تبحر للمرة الأولى بعد بنائها، وقد انطلقت من ميناء ساوثمبتن البريطاني متجهة إلى ميناء نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويجدر بالذكر أن معهد وودز هول لدراسة المحيطات نشر المقاطع المصوّرة لحطام “تيتانيك” بمناسبة حلول الذكرى الـ25 للعرض الأول لفيلم “تيتانيك” الحائز على جائزة الأوسكار.