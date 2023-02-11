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في كأس العالم للأندية

لوسيانو فييتو يحلم بإنجاز استثنائي

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
لوسيانو فييتو يحلم بإنجاز استثنائي
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو، الأنظار مع الهلال في الموسم الرياضي الحالي، ويطمح لمواصلة التألق خلال مواجهة ريال مدريد اليوم.

نهائي كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد ريال مدريد في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط.

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الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

تألق لوسيانو فييتو

وبدأ لوسيانو فييتو مسيرته بشكل رائع، عندما انضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني في 2015، بعد تألقه مع فياريال، إلا أنه لم يُقدم المستوى المتوقع في تجاربه الأوروبية، قبل أن يستعيد بريقه مع الهلال.

وفرض لوسيانو فييتو صاحب الـ29 عامًا، نفسه نجمًا في مباراة الهلال ضد فلامنجو ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ولعب دورًا بارزًا في فوز فريقه بنتيجة 3/2، ليتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

لوسيانو فييتو
فييتو – المصدر @Alhilal_FC

ونجح فييتو في الحصول على ركلتي جزاء ضد فلامنجو، سجلهما سالم الدوسري، وتسجيله لهدف بشكل رائع، بالإضافة إلى تسببه في حصول المدافع جيرسون سانتوس على بطاقة حمراء.

ويأمل لوسيانو فييتو في مواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وترك بصمة بارزة ضد ريال مدريد اليوم، كما يطمح في قيادة الزعيم لتحقيق إنجاز استثنائي بحصد اللقب كأول فريق عربي وآسيوي يتوج به.

لوسيانو فييتو
فييتو – المصدر @Alhilal_FC

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