مؤتمر صحفي للإعلان عن انعقاد “منتدى الابتكار الاجتماعي 2023”

يعقد رئيس مركز أسبار للبحوث والدراسات ورئيس منتدى الابتكار الاجتماعي د. فهد العرابي الحارثي، غداً الأحد 12/2/2023، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن منتدى الابتكار الاجتماعي لهذا العام 2023 وذلك في فندق جي دبليو ماريوت حي الصحافة في الرياض.

أحداث وفعاليات المنتدى

ويتحدث في المؤتمر الصحفي عن أحداث وفعاليات المنتدى الذي يعقد على مدى يومي 15-16 فبراير 2023، برعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.

جدير بالذكر أن منتدى الابتكار الاجتماعي هو أحد مبادرات مركز أسبار للبحوث والدراسات ويعقد بمشاركة شخصيات محلية وعربية ودولية، ويقدم عددًا من المبادرات في مجال الابتكار الاجتماعي، ويهدف المنتدى إلى نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي ودعم وتشجيع المبادرات والمشاريع التي تسعى لخدمة المجتمع.