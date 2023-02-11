Icon

هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف في عدة مدن Icon الصحة تطلق الحملة الرقابية على عيادات طب العيون بجميع المناطق Icon الأكاديمية الملكية الفكرية تختتم برنامجها التدريبي لفحص طلبات براءات الاختراع Icon أمانة جدة تصادر 15 ألف عبوة من المنتجات المحظورة بنطاق بلدية البلد Icon الهلال عينه على ذهبية آسيوية وعربية أولى Icon الجولة الـ16 الأكثر تهديفًا بدوري روشن Icon وظائف بمركز جونز هوبكنز أرامكو بعدة تخصصات Icon مؤتمر صحفي للإعلان عن انعقاد “منتدى الابتكار الاجتماعي 2023” Icon الإطاحة بـ 18 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon باريس سان جيرمان يصر على ضم زياش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يعقد على مدى يومي 15-16 فبراير الجاري

مؤتمر صحفي للإعلان عن انعقاد “منتدى الابتكار الاجتماعي 2023”

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
مؤتمر صحفي للإعلان عن انعقاد “منتدى الابتكار الاجتماعي 2023”
المواطن - فريق التحرير

يعقد رئيس مركز أسبار للبحوث والدراسات ورئيس منتدى الابتكار الاجتماعي د. فهد العرابي الحارثي، غداً الأحد 12/2/2023، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن منتدى الابتكار الاجتماعي لهذا العام 2023 وذلك في فندق جي دبليو ماريوت حي الصحافة في الرياض.

أحداث وفعاليات المنتدى

ويتحدث في المؤتمر الصحفي عن أحداث وفعاليات المنتدى الذي يعقد على مدى يومي 15-16 فبراير 2023، برعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.

قد يهمّك أيضاً
Img

عقود عمل فورية في ملتقى لقاءات حائل 2023

Img

رصد منطاد صيني آخر بالقرب من أمريكا

جدير بالذكر أن منتدى الابتكار الاجتماعي هو أحد مبادرات مركز أسبار للبحوث والدراسات ويعقد بمشاركة شخصيات محلية وعربية ودولية، ويقدم عددًا من المبادرات في مجال الابتكار الاجتماعي، ويهدف المنتدى إلى نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي ودعم وتشجيع المبادرات والمشاريع التي تسعى لخدمة المجتمع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%
حصاد اليوم

اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%

حصاد اليوم
الشاعر معدي في ذمة الله
السعودية اليوم

الشاعر معدي في ذمة الله

السعودية اليوم
أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على...
السعودية اليوم

أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على...

السعودية اليوم
مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن...
السعودية اليوم

مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن...

السعودية اليوم
إحالة المذيعة المصرية ياسمين عز للتحقيق
غرائب

إحالة المذيعة المصرية ياسمين عز للتحقيق

غرائب
سبب برودة وقت الظهر في طريف عن...
السعودية اليوم

سبب برودة وقت الظهر في طريف عن...

السعودية اليوم
جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم...
السعودية اليوم

جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم...

السعودية اليوم
ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي
السعودية اليوم

ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي

السعودية اليوم