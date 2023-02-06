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المملكة أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط

مؤتمر ليب 23 يجلب 9 مليارات دولار لدعم قطاع التقنية والشركات الناشئة

2023-02-06 الساعة 2:20
مؤتمر ليب 23 يجلب 9 مليارات دولار لدعم قطاع التقنية والشركات الناشئة
المواطن - واس

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أعلن مؤتمر “ليب 23” الذي تستضيفه الرياض اليوم عن استثمارات تزيد عن 9 مليارات دولار، لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية، تعزيزًا لمكانة المملكة، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء الإعلان على لسان معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، خلال اليوم الافتتاحي للمؤتمر والذي يستمر حتى الخميس القادم.

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ليب 23

وأكد معاليه أن الاستثمارات والاطلاقات شملت استثمار شركة «Microsoft» 2.1 مليار دولار في سحابة عالمية فائقة النطاق في المملكة، واستثمار شركة Oracle 1.5 مليار دولار لتوسيع أعمالها من خلال إنشاء عدد من المناطق السحابية الجديدة في المملكة، بالإضافة إلى استثمار شركة «HUAWEI» في عروض السحابة في المملكة بقيمة 400 مليون دولار، وإنشاء منطقة سحابية لخدمات شركة «Zoom» في المملكة بالشراكة مع أرامكو باستثمارات تبلغ 434 مليون دولار، إلى جانب استثمارات عالمية ومحلية بـ 4.5 مليارات دولار في مجالات متعددة.

وأكد السواحة، أن هذه الحزم من الاستثمارات الضخمة جاءت بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وتمكينه لقطاع التقنية، الذي يعد من القطاعات الواعدة التي تشهد دعمًا غير مسبوق إيمانًا بأهمية الاستفادة من الآفاق المفتوحة والمجالات النوعية على مُختلف أشكالها الاقتصادية الرقمية، وإنترنت الأشياء، والتقنيات البيولوجية والصحية، والعلوم الكمية، والفضاء والأقمار الصناعية، والتقنيات المالية، والمصادر المفتوحة.
وأوضح معاليه، أن تنظيم المملكة لمؤتمر “ليب 23” يُعد تأكيدًا أيضًا للدعم الكبير الذي تحظى به رحلة التحول الرقمي والتقني من لدن سمو ولي العهد، وحرص سموه الكريم على مُواكبة التطورات والمُتغيرات المُتسارعة في العالم تحقيقًا لمُستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاعات الواعدة وتقنيات المُستقبل.

حراك تقني

وبين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في كلمته الافتتاحية، أن مؤتمر “ليب 23” بات اليوم تجمعًا سنويًا يجمع أهم خبراء التقنية العالميين، متوقعًا أن يبلغ عدد الحضور فيه أكثر من 250 ألف مهتم وتقني من جميع أنحاء العالم، مبرزًا معاليه أثر النسخة الأولى من ليب العام الماضي، والذي أوجد حراكًا تقنيًا عالميًا، مؤكدًا أن في هذا العام يتواصل هذا الحراك الذي يتجلى في مواصلة المملكة ريادتها كأكبر سوق تقني بالمنطقة بأكثر من 42 مليار دولار كمنصة مثالية للوصول للسوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى مواصلة الريادة في القوة التقنية البشرية بأكثر من 340 الف قوى عاملة، كما نشهد تقدمًا استثنائيًا في مشاركة الإناث في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي وصلت الآن إلى 32.5%، وهو معدل أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي ووادي السيليكون، والتي تعد أكبر قصة نجاح في تمكين المرأة.

وأبدى السواحة تطلعاته إلى أن تعزز مخرجات مؤتمر “ليب 23” في تنويع الاقتصاد، وتوطين التقنية والصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن المؤتمر أصبح يشكّل أحد أهم الفعاليات التقنية العالمية السنوية التي ينتظرها المبتكرون والمهتمون التقنون للالتقاء بصناع ومتخذي القرار برواد الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء لفتح آفاق جديدة في مجالات استثمارية جديدة، وإطلاق شراكات نوعية متوقعة خلال المؤتمر.
وشملت إعلانات المؤتمر في يومه الأول؛ إعلان شركة Meta بافتتاح أول أكاديمية للميتافيرس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها السعودية، بالإضافة إلى إطلاق شركة WEO Technology و Camel lab تطبيق هكتار “Hektar”، منصة التواصل الاجتماعي متعددة المحتوى، وإطلاق شركة MENA Communication و stc تطبيق بيم “Beem” ، تطبيق التراسل الفوري والمكالمات الصوتية والمرئية عالية الجودة، وخصائص الأعمال.

ليب 23  

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