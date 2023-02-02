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كان نائبًا لمحافظ المركزي ووكيلًا للاستثمار

ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك المركزي الجديد؟

2023-02-02 الساعة 4:06
ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك المركزي الجديد؟
المواطن - فريق التحرير

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صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

مسيرة إنجاز

وأيمن بن محمد بن سعود السياري كان نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير منذ 3 يوليو 2022، وحصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص التمويل من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) وبرنامج الإدارة العامة في كلية هارفارد للأعمال.

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الحياة العملية

عين نائب محافظ البنك المركزي السعودي بموجب أمر ملكي بتاريخ 18 صفر 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر 2019م.

شغل منصب وكيل المحافظ للاستثمار في البنك المركزي السعودي خلال الفترة من 2013م إلى 2019م.

كما شغل عضوية لجنة الاستثمار، ولجنة السياسة النقدية، ولجنة المخاطر، ولجنة الاستقرار المالي في البنك المركزي السعودي، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السعودي، وعضوية مجالس إدارة كل من إدارة الصندوق السعودي للتنمية، والمركز الوطني لإدارة الدين، وكذلك عضوية لجنة الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة.

وانضم السيّاري إلى البنك المركزي السعودي عام 1999، ثم انضم في عام 2003 إلى مجموعة البنك الدولي لمدة 3 سنوات، وقد بدأ حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي كمحلل مالي.

 

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