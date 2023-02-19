ماكرون: أرغب في هزيمة روسيا دون سحقها

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يريد أن تُهزم روسيا في حربها على أوكرانيا، لكن دون سحقها.

دعم أوكرانيا

وجاءت تصريحات ماكرون، في مقابلة نشرت مساء أمس السبت في طريق عودته من مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث حضّ الحلفاء على تكثيف دعمهم لأوكرانيا، مؤكدًا استعداد فرنسا لنزاع طويل الأمد.

وصرّح لصحيفتي “لوجورنال دو ديمانش” و”لوفيغارو” وإذاعة “فرنسا الدولية”، “أريد أن تهزم روسيا في أوكرانيا وأريد أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن موقفها”.

لا انتصار متوقع

وأضاف: أعتقد أن هذا لن ينتهي عسكريًا في النهاية، متوقعًا ألا يتمكن أي من الطرفين من الانتصار بشكل كامل في النزاع.

وتابع الرئيس الفرنسي: “لا أعتقد، مثل البعض، أنه يجب هزيمة روسيا بالكامل، ومهاجمتها على أراضيها. هؤلاء المراقبون يريدون قبل كل شيء سحق روسيا. لم يكن هذا موقف فرنسا أبدًا ولن يكون كذلك أبدًا”.

واعتبر ماكرون أن “المطلوب اليوم هو أن تشنّ أوكرانيا هجومًا عسكريًا يعطل الجبهة الروسية من أجل العودة إلى المفاوضات”.

أسوأ الخيارات

وأبدى اعتقاده أن جميع الخيارات بخلاف فلاديمير بوتين في النظام الحالي تبدو له أسوأ من الرئيس الروسي، في إشارة إلى الرجال الأقوياء مثل رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أو رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين.

وتساءل الرئيس الفرنسي “هل نعتقد بصدق أن حلاً ديمقراطيًا سينبثق من المجتمع المدني الروسي الحالي بعد هذه السنوات من التضييق وفي خضم النزاع؟ آمل ذلك بصدق، لكنني لا أؤمن به”.