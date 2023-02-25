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ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يُمطر شباك بورنموث برباعية

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ مساءً
مانشستر سيتي يُمطر شباك بورنموث برباعية
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه بورنموث برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مانشستر سيتي يفوز برباعية

ونجح مان سيتي في إحراز 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من الأرجنتيني جوليان ألفاريز والنرويجي إيرلينج هالاند والإنجليزي فيل فودين في الدقائق الـ15 والـ29 والـ45.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل مان سيتي الهدف الرابع عبر اللاعب كريس ميفام بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ52.

ونجح بورنموث في تقليص الفارق عبر اللاعب جيفرسون ليرما في الدقيقة الـ83 من عمر المباراة.

وأصبح رصيد مان سيتي بعد الفوز 55 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز الـ19 ” قبل الأخير”.

مانشستر سيتي ضد بورنموث

نتائج مباريات السبت

وأُقيمت اليوم مباريات أستون فيلا ضد إيفرتون، وليدز يونايتد ضد ساوثهامبتون وويست هام يونايتد ضد نوتنجهام فورست، حيث فاز أستون فيلا بثنائية دون رد، وفاز ليدز بهدف دون رد، وفاز ويست هام على نوتنجهام برباعية دون رد.

بجانب فوز آرسنال على نادي ليستر سيتي بهدف دون رد سجله البرازيلي جابرييل مارتينيلي.

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