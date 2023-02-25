الفراعنة يودعون أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مصر والسنغال بوليفارد رياض سيتي تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ62 أعمار المصابين بجلطات القلب خلال الشتاء تتراوح بين 30 لـ 40 عامًا مانشستر سيتي يُمطر شباك بورنموث برباعية 15 دقيقة كادت تشعل حربًا حقيقية بين الصين وأمريكا التعادل الإيجابي يحسم ديربي الريال ضد أتلتيكو مدريد الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار على معظم المناطق بدءًا من الغد شبيه رئيس وزراء الهند يبيع المأكولات الشعبية رونالدو: بدأت فهم تحركات لاعبي النصر الإطاحة بعدة جناة أثاروا نعرات قبلية ونقلوا مخالفين
حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه بورنموث برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونجح مان سيتي في إحراز 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من الأرجنتيني جوليان ألفاريز والنرويجي إيرلينج هالاند والإنجليزي فيل فودين في الدقائق الـ15 والـ29 والـ45.
ومع بداية الشوط الثاني، سجل مان سيتي الهدف الرابع عبر اللاعب كريس ميفام بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ52.
ونجح بورنموث في تقليص الفارق عبر اللاعب جيفرسون ليرما في الدقيقة الـ83 من عمر المباراة.
وأصبح رصيد مان سيتي بعد الفوز 55 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز الـ19 ” قبل الأخير”.
وأُقيمت اليوم مباريات أستون فيلا ضد إيفرتون، وليدز يونايتد ضد ساوثهامبتون وويست هام يونايتد ضد نوتنجهام فورست، حيث فاز أستون فيلا بثنائية دون رد، وفاز ليدز بهدف دون رد، وفاز ويست هام على نوتنجهام برباعية دون رد.
بجانب فوز آرسنال على نادي ليستر سيتي بهدف دون رد سجله البرازيلي جابرييل مارتينيلي.