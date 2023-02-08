مايكروسوفت تتحدى جوجل وتعزز محرك بحثها

قالت شركة مايكروسوفت إنها تعكف على تحديث محركها للبحث بينغ ومتصفح الإنترنت إيدج ويب بالذكاء الصناعي، مما يشير إلى طموحها في استعادة الصدارة في أسواق التكنولوجيا الاستهلاكية التي تراجعت فيها.

تحديث المتصفح

وتراهن الشركة المصنعة لنظام التشغيل ويندوز على مستقبلها بالذكاء الصناعي من خلال استثمارات بمليارات الدولارات، بينما ترفع راية التحدي لشركة غوغل التابعة لألفابت، والتي تفوقت على مايكروسوفت لسنوات في تكنولوجيا البحث والتصفح عبر الإنترنت.

وتطرح مايكروسوفت روبوت دردشة ذكي ليكون مصاحبًا لنتائج البحث الخاصة بالمحرك بينج، مما يضع الذكاء الصناعي، الذي يمكنه تلخيص صفحات الإنترنت وتوليف المصادر المتباينة بل وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني وترجمتها، تحت تصرف المزيد من المستهلكين.

عوائد بالمليارات

وتتوقع مايكروسوفت أن تجني ملياري دولار أخرى من عوائد الإعلانات على شبكة البحث بكل نقطة مئوية ترتفع بها أسهمها.

ومن خلال العمل مع شركة “أوبن إيه.آي” الناشئة، تهدف مايكروسوفت إلى تخطي منافستها في وادي السيليكون وربما حصد عوائد هائلة من أدوات تسرع بشكل عام إنشاء المحتوى وإنجاز المهام آليا، إن لم يكن الوظائف نفسها.

الحوسبة السحابية

وسيؤثر ذلك على المنتجات الخاصة بالأعمال، مثل الحوسبة السحابية وأدوات التعاون، كالبرامج والتطبيقات، التي تبيعها مايكروسوفت، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت للمستهلكين.

وقال ساتيا ناديلا رئيس مايكروسوفت التنفيذي، للصحفيين في إفادة بمقر الشركة في ريدموند بواشنطن: “هذه التكنولوجيا ستعيد تشكيل كل فئة من فئات البرمجيات إلى حد بعيد”.