اختطاف طائرة إندونيسية وطلب غريب من خاطفيها نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة جامعة الأميرة نورة تنظم أنشطة توعوية مهنية وصحية مايكروسوفت تتحدى جوجل وتعزز محرك بحثها إجراءات لحماية المرضى من الجرعات الإشعاعية الزائدة نائبة تستفز بايدن ببالون أبيض وتصفه بالكاذب التعليم في المملكة قوة ناعمة والأكثر تأثيراً على المدى الطويل غرفة حائل تعلن 500 فرصة وظيفية تدريبية منتهية بالتوظيف نشر الصور الأولى لانتشال المنطاد الصيني الظهور الأول لكيم وعائلته بعد الاختفاء الغامض
قالت شركة مايكروسوفت إنها تعكف على تحديث محركها للبحث بينغ ومتصفح الإنترنت إيدج ويب بالذكاء الصناعي، مما يشير إلى طموحها في استعادة الصدارة في أسواق التكنولوجيا الاستهلاكية التي تراجعت فيها.
وتراهن الشركة المصنعة لنظام التشغيل ويندوز على مستقبلها بالذكاء الصناعي من خلال استثمارات بمليارات الدولارات، بينما ترفع راية التحدي لشركة غوغل التابعة لألفابت، والتي تفوقت على مايكروسوفت لسنوات في تكنولوجيا البحث والتصفح عبر الإنترنت.
وتطرح مايكروسوفت روبوت دردشة ذكي ليكون مصاحبًا لنتائج البحث الخاصة بالمحرك بينج، مما يضع الذكاء الصناعي، الذي يمكنه تلخيص صفحات الإنترنت وتوليف المصادر المتباينة بل وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني وترجمتها، تحت تصرف المزيد من المستهلكين.
وتتوقع مايكروسوفت أن تجني ملياري دولار أخرى من عوائد الإعلانات على شبكة البحث بكل نقطة مئوية ترتفع بها أسهمها.
ومن خلال العمل مع شركة “أوبن إيه.آي” الناشئة، تهدف مايكروسوفت إلى تخطي منافستها في وادي السيليكون وربما حصد عوائد هائلة من أدوات تسرع بشكل عام إنشاء المحتوى وإنجاز المهام آليا، إن لم يكن الوظائف نفسها.
وسيؤثر ذلك على المنتجات الخاصة بالأعمال، مثل الحوسبة السحابية وأدوات التعاون، كالبرامج والتطبيقات، التي تبيعها مايكروسوفت، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت للمستهلكين.
وقال ساتيا ناديلا رئيس مايكروسوفت التنفيذي، للصحفيين في إفادة بمقر الشركة في ريدموند بواشنطن: “هذه التكنولوجيا ستعيد تشكيل كل فئة من فئات البرمجيات إلى حد بعيد”.