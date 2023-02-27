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خلال حضوره نزال الحقيقة

مايك تايسون يؤدي رقصة السامري في الدرعية

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٦ مساءً
مايك تايسون يؤدي رقصة السامري في الدرعية
المواطن - فريق التحرير

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تفاعل بطل الملاكمة السابق مايك تايسون مع الأجواء في الدرعية، خلال تواجده لحضور نزال الحقيقة بين جيك بول وتومي فيوري.

مايك تايسون يؤدي رقصة السامري

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمايك تايسون، وهو يؤدي رقصة السامري في الدرعية، حيث توسط مجموعة من المواطنين، ورقص معهم مقلدًا حركاتهم.

وتفاعلت الجماهير عبر “تويتر”، مع فيديو مايك تايسون، وأعربوا عن سعادتهم بتواجده في الدرعية، وتفاعله مع الأجواء سريعًا، ليصبح اسم الملاكم السابق ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، اليوم الاثنين.

مايك تايسون
تايسون في الدرعية

تومي فيوري يفوز بـ”نزال الحقيقة”

وأُقيم بالأمس نزال الحقيقة، واتسمت المواجهة بالقوة والندية، حيث استمرت لـ8 جولات كاملة، ونجح البريطاني تومي فيوري في الفوز على حساب الأمريكي جيك بول.

نزال الحقيقة بالدرعية
جانب من النزال – المصدر @gsaksa

وقام وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتتويج تومي فيوري بلقب نزال الحقيقة في حلبة الدرعية وسط حضور جماهيري كبير، بجانب رياضيين عالميين، ومن أبرزهم تايسون.

وزير الرياضة في نزال الحقيقة بالدرعية
وزير الراضية يتوج الفائز – المصدر @gsaksa
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