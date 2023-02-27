تفاعل بطل الملاكمة السابق مايك تايسون مع الأجواء في الدرعية، خلال تواجده لحضور نزال الحقيقة بين جيك بول وتومي فيوري.

النجم الأمريكي مايك تايسون يؤدي رقصة السامري في الدرعية #ساعة_شباب#روتانا_خليجية pic.twitter.com/XhSbJTd3V9 — ساعة شباب (@sa3etshabab) February 27, 2023

مايك تايسون يؤدي رقصة السامري

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمايك تايسون، وهو يؤدي رقصة السامري في الدرعية، حيث توسط مجموعة من المواطنين، ورقص معهم مقلدًا حركاتهم.

وتفاعلت الجماهير عبر “تويتر”، مع فيديو مايك تايسون، وأعربوا عن سعادتهم بتواجده في الدرعية، وتفاعله مع الأجواء سريعًا، ليصبح اسم الملاكم السابق ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، اليوم الاثنين.

تومي فيوري يفوز بـ”نزال الحقيقة”

وأُقيم بالأمس نزال الحقيقة، واتسمت المواجهة بالقوة والندية، حيث استمرت لـ8 جولات كاملة، ونجح البريطاني تومي فيوري في الفوز على حساب الأمريكي جيك بول.

وقام وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتتويج تومي فيوري بلقب نزال الحقيقة في حلبة الدرعية وسط حضور جماهيري كبير، بجانب رياضيين عالميين، ومن أبرزهم تايسون.