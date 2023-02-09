مبنى المواطنة المفقودة بتركيا منهار بالكامل

قال القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى تركيا محمد الحربي، اليوم الخميس، إن المبنى الذي تقطن فيه المواطنة المفقودة منهار بالكامل.

وأضاف الحربي، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه ورد اتصال من عائلتها في المملكة ومن بعض ذويها في تركيا بشأن فقدانها، متابعًا: ذهبنا للموقع ورأينا المبنى الذي يشتبه أنها مقيمة فيه قد تهدم بالكامل.

فرق إضافية

وأوضح الحربي أنهم طلبوا من الجهات التركية فرقًا إضافية لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ، مشيرًا إلى أن المبنى يحتاج لرفع الأنقاض للبحث عن ناجين.

شبه مقيمة

وأشار الحربي إلى أن المواطنة شبه مقيمة منذ سنة وتعيش بمفردها في تركيا، مؤكدًا أنه لا يوجد مواطن آخر في المنطقة.

يأتي ذلك، في حين تتواصل عمليات إجلاء المواطنين من تركيا بعد الزلزال المدمر، حيث تم حتى الآن إجلاء نحو 45 مواطنًا على دفعات إلى المملكة وجميعهم بصحة جيدة ودون إصابات.