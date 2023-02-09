4 مباريات غدًا في دوري روشن وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية مبنى المواطنة المفقودة بتركيا منهار بالكامل الشباب يزيد أوجاع الباطن برباعية مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات أرضية التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات عقوبات على 15 منشأة مخالفة لنظام المستحضرات الصيدلانية تبرعات الحملة الشعبية السعودية تقفز لـ 144 مليون ريال الرياض تحتضن المنتدى السعودي للإعلام لتمكين المرأة إحصائية تحفز كريستيانو رونالدو ضد الوحدة
قال القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى تركيا محمد الحربي، اليوم الخميس، إن المبنى الذي تقطن فيه المواطنة المفقودة منهار بالكامل.
فيديو | القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى تركيا محمد الحربي: المبنى الذي تقطن فيه المواطنة المفقودة منهار بالكامل #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/H0PEoPwyk6قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2023
وأضاف الحربي، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه ورد اتصال من عائلتها في المملكة ومن بعض ذويها في تركيا بشأن فقدانها، متابعًا: ذهبنا للموقع ورأينا المبنى الذي يشتبه أنها مقيمة فيه قد تهدم بالكامل.
وأوضح الحربي أنهم طلبوا من الجهات التركية فرقًا إضافية لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ، مشيرًا إلى أن المبنى يحتاج لرفع الأنقاض للبحث عن ناجين.
وأشار الحربي إلى أن المواطنة شبه مقيمة منذ سنة وتعيش بمفردها في تركيا، مؤكدًا أنه لا يوجد مواطن آخر في المنطقة.
يأتي ذلك، في حين تتواصل عمليات إجلاء المواطنين من تركيا بعد الزلزال المدمر، حيث تم حتى الآن إجلاء نحو 45 مواطنًا على دفعات إلى المملكة وجميعهم بصحة جيدة ودون إصابات.