مجري يقود مباراة الاتحاد والعدالة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وأبرزها؛ مواجهة الاتحاد والعدالة.

طاقم تحكيم مباراة الاتحاد والعدالة

ومن المقرر أن يدير طاقم تحكيم مجري بقيادة تاماس بوجنار مباراة الاتحاد والعدالة، ويساعده بالاز بوزاس وبيتر كوبور، الحكم الرابع محمد الهويش، حكم الفيديو استفان فاد، ويساعده إبراهيم الدخيل.

وقبل مباراة الاتحاد والعدالة التي ستُقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، يحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع الفريق الضيف في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط

حكام مباريات اليوم

وفي بقية مباريات اليوم بدوري روشن، يدير عبدالصمد بكري مباراة الطائي والاتفاق، ويساعده محمد الشهري وعبدالعزيز البريه، الحكم الرابع عبدالله الحربي، وحكم الفيديو شكري الحنفوش، ويساعده عبدالرحيم الشمري.

ويقود سلطان عكيري مواجهة الرائد ضد أبها، ويساعده بدر الشمراني ومحمد الحنفوش، عبدالله الخربوش حكمًا رابعًا، ماجد الشمراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العبكري.

ويتولى سامي الجريس إدارة مباراة ضمك والفيحاء، ويساعده عيسى الخيبري ومؤيد المسجن، والحكم الرابع محمد الحربي، ومحمد البريدي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عمر الجمل.