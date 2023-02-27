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نسبة وقوع الحوادث المرورية بسبب الجوال بلغت 78%

مجمع إرادة: استخدام الهاتف أثناء القيادة سلوك إدماني

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ مساءً
مجمع إرادة: استخدام الهاتف أثناء القيادة سلوك إدماني
المواطن - فريق التحرير

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اعتبر مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، أن الشخص الذي تنتابه رغبة ملحة لاستخدام الهاتف الجوال أثناء قيادة السيارة لديه سلوك إدماني على الهاتف، وبالتالي لا يستطيع التحكم في استخدامه.

سلوك إدماني

وأوضح الأخصائي النفسي عصام بن حمد الخضيري، أن عدم القدرة على ترك الهاتف أثناء القيادة والاضطرار إلى الرد على المحادثات سواء الصوتية أو النصية هو أحد معايير السلوك الإدماني، وهو تصرف تكون عواقبه وخيمة، مشيرًا إلى أن الإحصائيات كشفت أن نسبة وقوع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف الجوال بلغت 78% من إجمالي الحوادث التي وقعت في المملكة، حيث أن ثواني بسيطة قد تؤدي بقائد المركبة لفقد الانتباه وهي فترة كافية لوقوع الحادث، والذي قد تنتج عنه حالات وفاة لا قدر الله أو إعاقة.

ولفت الخضيري إلى أنه لا يمكن الجمع بين القيادة واستخدام الهاتف، والتصرف الأمثل في حال كان الاتصال ضروريًا أو المحادثة مهمة، الوقوف على جانب الطريق في الأماكن المخصصة والرد على المتصل أو المرسل، وعند الفراغ منه يعود لقيادة المركبة حرصًا على سلامته وسلامة مرتادي الطريق.

خطر الانشغال بالهاتف

وكانت الإدارة العامة للمرور، دعت في وقت سابق، قائدي المركبات إلى عدم الانشغال عن الطريق بمتابعة الاتصالات على الجوال، أو إجراء دردشة كتابية، أو حتى الانشغال بالألعاب على الهاتف، ما يعرض حياة الشخص والآخرين للخطر.

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