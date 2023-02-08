محكمة جزائرية تقضي بسجن شقيق بوتفليقة 12 عامًا

أصدرت محكمة القطب الجزائري الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالجزائر، اليوم الأربعاء، أحكامًا في قضية الفساد المتهم فيها شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة ومستشاره، سعيد بوتفليقة، مع عدد من رجال الأعمال.

وأصدرت المحكمة الجزائرية حكمًا بحبس السعيد بوتفليقة بعقوبة 12 سنة نافذًا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة، ونفس العقوبة بالنسبة لرجل الأعمال السابق علي حداد، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام جزائرية.

السجن والغرامة

كما تمت إدانة رجل الأعمال محي الدين طحكوت بعقوبة 15 سنة حبسًا نافذًا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال، إضافة إلى إدانة معزوز احمد بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة وطحكوت ابراهيم 10 سنوات حبسًا نافذًا و3 ملايين دينار غرامة مالية نافذة.

وبخصوص مدير البنك الوطني السابق، أدين بسنتين حبسًا نافذًا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة، إضافة إلى إدانة الإخوة طحكوت حميد ورشيد وناصر بعقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا و8 ملايين دينار غرامة نافذة.