Icon

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي Icon أسباب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية Icon إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا وتركيا Icon إنجاز خرافي لـ ليبرون جيمس في دوري السلة الأمريكي Icon أمريكا تتهم الصين بإرسال مناطيد تجسس إلى القارات الخمس Icon لقطات توثق معاناة أهالي الرياض مع الزحام المروري Icon محكمة جزائرية تقضي بسجن شقيق بوتفليقة 12 عامًا Icon دائرة الحكام: طرد تاليسكا أمام الفتح صحيحٌ Icon حظر دخول 77 أمريكيًا رفيعي المستوى إلى روسيا Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وغرامة 8 ملايين دينار لتورطه في قضايا فساد

محكمة جزائرية تقضي بسجن شقيق بوتفليقة 12 عامًا

2023-02-08 الساعة 9:27
محكمة جزائرية تقضي بسجن شقيق بوتفليقة 12 عامًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت محكمة القطب الجزائري الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالجزائر، اليوم الأربعاء، أحكامًا في قضية الفساد المتهم فيها شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة ومستشاره، سعيد بوتفليقة، مع عدد من رجال الأعمال.

وأصدرت المحكمة الجزائرية حكمًا بحبس السعيد بوتفليقة بعقوبة 12 سنة نافذًا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة، ونفس العقوبة بالنسبة لرجل الأعمال السابق علي حداد، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام جزائرية.

قد يهمّك أيضاً
Img

توقعات بطقس غير مستقر يضرب مصر خلال ساعات

Img

تعليق التدريب الحضوري في تقني الشمالية اليوم

السجن والغرامة

كما تمت إدانة رجل الأعمال محي الدين طحكوت بعقوبة 15 سنة حبسًا نافذًا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال، إضافة إلى إدانة معزوز احمد بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة وطحكوت ابراهيم 10 سنوات حبسًا نافذًا و3 ملايين  دينار غرامة مالية نافذة.

وبخصوص مدير البنك الوطني السابق، أدين بسنتين حبسًا نافذًا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة، إضافة إلى إدانة الإخوة طحكوت حميد ورشيد وناصر بعقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا و8 ملايين دينار غرامة نافذة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...
السعودية اليوم

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...

السعودية اليوم
نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...
غرائب

نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...

غرائب
فشل أول مهمة فضائية بريطانية
تكنولوجيا

فشل أول مهمة فضائية بريطانية

تكنولوجيا
نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...
الرياضة

نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...

الرياضة
لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران
العالم

لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران

العالم
الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...
السعودية اليوم

الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...

السعودية اليوم
مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...
السعودية اليوم

مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...

السعودية اليوم
إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة
السعودية اليوم

إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة

السعودية اليوم