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تطبيق الإجراءات النظامية بحقه

مخالف في قبضة الأمن لقطعه الأشجار وتخزين الحطب المحلي

2023-02-01 الساعة 5:00
مخالف في قبضة الأمن لقطعه الأشجار وتخزين الحطب المحلي
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لقطعه الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة المدينة المنورة، حيث كان بحوزته أكثر من (20) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، وأكثر من (1.5) متر مكعب من الفحم المحلي.

عقوبة تخزين الحطب

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

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وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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