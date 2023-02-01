مدير الأمر بالمعروف بالرياض: حب الوطن أمر فطري وواجب شرعي

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات منسوبي هيئة محافظة الحريق وأقام لقاءً توجيهياً بحضور فضيلة مساعد المدير العام الشيخ محمد بن زيد التميمي، ورئيس هيئة الحريق الشيخ محمد بن صالح آل موسى، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة.

حب الوطن أمر فطري

وفي بداية اللقاء أكد فضيلته على أن حب الوطن أمر فطري وواجب شرعي، وأهمية هذا الأمر تعبداً لله، موضحاً أهمية التعظيم والثناء على ولي الأمر وذكر مناقبه، وأن ذلك منهج أهل السنة والجماعة، والتأكيد على أهمية القيام بالدور المنوط بالأعضاء من نصح وتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة حسب الأنظمة والتعليمات، وحث الناس على الخير.

كما بين فضيلته أهمية القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على منهج أهل السنة والجماعة بفهم السلف الصالح، وهي دلالة الناس على الخير، والاهتمام بنشر ما تنتجه الرئاسة العامة من برامج ومبادرات حسب الخطط المعتمدة، وبتوجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.