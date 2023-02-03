مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 250 سلة غذائية في النيجر

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 250 سلة غذائية في حي دار السلام بالعاصمة النيجرية نيامي، استفاد منها 890 فرداً .

دعم الأمن الغذائي

وتأتي هذه الجهود ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي في جمهورية النيجر وتحسين مستوى المعيشة للفئات المحتاجة هناك .