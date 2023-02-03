وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لبكين بعد أزمة المنطاد مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 250 سلة غذائية في النيجر ضبط مواطنين سرقا أجهزة كهربائية من مرافق عامة بالقصيم السعودية حققت نموًّا استثنائيًّا وأقوى شريك لصندوق النقد الدولي استعانة قاضٍ بـ تشات جي بي تي لإصدار حكم يثير جدلاً بكولومبيا توزيع 600 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان أكثر من 280 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي الشمالية تكتسي بمشاهد استثنائية خلابة بوتين يطلق صاروخ زيركون النووي الأسرع من الصوت رومارينيو يغيب عن الاتحاد ضد الطائي
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 250 سلة غذائية في حي دار السلام بالعاصمة النيجرية نيامي، استفاد منها 890 فرداً .
وتأتي هذه الجهود ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي في جمهورية النيجر وتحسين مستوى المعيشة للفئات المحتاجة هناك .