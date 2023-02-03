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استفاد منها 890 فرداً

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 250 سلة غذائية في النيجر

2023-02-03 الساعة 6:38
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 250 سلة غذائية في النيجر
المواطن - واس

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 250 سلة غذائية في حي دار السلام بالعاصمة النيجرية نيامي، استفاد منها 890 فرداً .

دعم الأمن الغذائي

وتأتي هذه الجهود ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي في جمهورية النيجر وتحسين مستوى المعيشة للفئات المحتاجة هناك .

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