مرور جدة يضبط قائد مركبة صدم سيارة أخرى عمدًا

ألقى مرور محافظة جدة القبض على قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصدم مركبة عمدًا، وتمكنه من الهروب بعدها.

تفاصيل القبض

وأفاد بيان لمرور جدة، عبر موقع تويتر اليوم الثلاثاء، بأنه جرى إيقافه وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

كما تم القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإحالته إلى النيابة العامة.