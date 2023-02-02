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رسائل تويتر تبث التشاؤم

مستشار زيلينسكي يوبخ ماسك

2023-02-02 الساعة 8:51
مستشار زيلينسكي يوبخ ماسك
المواطن - فريق التحرير

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اتهم مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، مالك تويتر إيلون ماسك، بأنه يتعمد التقليل من شعبية صفحات الحكومة الأوكرانية على موقع التواصل الاجتماعي.

بعث التشاؤم

ووجه بودولاك إلى ماسك تهمة بعث التشاؤم من الصفحات المتعلقة بأوكرانيا عبر العصفور الأزرق.

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وخاطبه عبر المنصة قائلاً: “يا إيلون، ربما يكفي تشاؤم من الحسابات الرسمية لأوكرانيا وتطويقها بشكل قسري؟ كل شيء أصبح جليًا للغاية”.

توتر بالعلاقات

ولم تكن هذه أول إشارة على توتر العلاقات بين الأوكرانيين والملياردير الأمريكي، فقد اشتد غضب كييف منه ما دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى دعوته لزيارة بلاده في ديسمبر الماضي.

أتت دعوة الرئيس لإطلاع ماسك على الأضرار التي لحقت بالبلاد من قبل القوات الروسية، حيث رأى زيلينسكي حينها أن مثل هذه الزيارة يمكن أن تساعد أغنى رجل في العالم على فهم الوضع قبل الإدلاء بتصريحات حول الحرب.

وفي نهاية أكتوبر 2022، استحوذ ماسك على تويتر بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

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