Icon

انتهاء التقديم على رخص محاجر مواد البناء في جدة Icon انخفاض أرباح سابك إلى 16.5 مليار ريال بنسبة 28% Icon هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين Icon مستوطنون يعتدون على سيارة إسعاف بداخلها طفلة Icon شركة أوقاف للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة Icon زلزال يضرب طاجيكستان للمرة الثالثة خلال أسبوع Icon شاومي تتحدى سامونسونج بهاتفها الجديد Icon المرور يدعو للاستفادة من مهلة إسقاط المركبات التالفة قبل ساعات من نهايتها Icon 45 ألف مستفيد من برامج رئاسة شؤون الحرمين في التوعوية والتوجيه Icon إيلون ماسك يستعيد لقبه كأغنى شخص بالعالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيساوية

مستوطنون يعتدون على سيارة إسعاف بداخلها طفلة

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
مستوطنون يعتدون على سيارة إسعاف بداخلها طفلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اعتدى مستوطنون إسرائيليون على سيارة إسعاف كانت تنقل طفلة فلسطينية إلى العناية الفائقة، بينما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة العيساوية شرقي القدس.

سيارة إسعاف

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: “اعتدى مستوطنون على سيارة إسعاف مستشفى جنين الحكومي أثناء مرورها من زعترة، حيث كانت تنقل طفلة مريضة تبلغ 12 عامًا من مستشفى جنين الحكومي إلى قسم العناية المكثفة بمستشفى H-Clinc في رام الله، وقد أصيبت والدة الطفلة بجروح جراء تكسير المستوطنين لزجاج الإسعاف”.

وأفادت بأن “سيارة الإسعاف وصلت إلى رام الله وتم نقل المريضة إلى قسم العناية المكثفة”.

اقتحام الاحتلال

واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة العيساوية شرقي مدينة القدس، وشرعت في هدم أحد المنازل.

من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الجيش اعتقلت خلال الليل 8 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية للاشتباه في تورطهم في نشاط إرهابي، وأوضح أنه تم اعتقال 4 من المشتبه بهم في مخيم العروب وثلاثة آخرين في ياباد قرب جنين. واعتقل مشتبه به آخر في بلدة إدنا قرب الخليل”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهند الشنقيطي يُفاجئ جماهير الاتحاد رغم إصابته
الرياضة

مهند الشنقيطي يُفاجئ جماهير الاتحاد رغم إصابته

الرياضة
ضبط 71 مخالفًا لنظام أمن البيئة في عدة مناطق
السعودية اليوم

ضبط 71 مخالفًا لنظام أمن البيئة في...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
أمير الرياض يكرم منسوبي الدفاع المدني بعد إنقاذهم مفقودي الظروف الجوية
السعودية اليوم

أمير الرياض يكرم منسوبي الدفاع المدني بعد...

السعودية اليوم
أوبو تنافس سامسونج بهاتف جديد بمواصفات قياسية
تكنولوجيا

أوبو تنافس سامسونج بهاتف جديد بمواصفات قياسية

تكنولوجيا
لحظة سرقة لص لتبرعات متضرري الزلزال من مسجد بتكساس
العالم

لحظة سرقة لص لتبرعات متضرري الزلزال من...

العالم
وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا
وظائف

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

وظائف
المخيمات السعودية تخفف وطأة شتاء متضرري زلزال سوريا
أخبار رئيسية

المخيمات السعودية تخفف وطأة شتاء متضرري زلزال...

أخبار رئيسية