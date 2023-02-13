مسعفة سعودية تروي موقفًا صعبًا مع طفل في تركيا: صرنا نواسي بعض

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روت مسعفة سعودية من الهلال الأحمر موقفًا صعبًا مع طفل في تركيا، خلال مشاركتها في تقديم الإسعافات الطبية اللازمة والعلاجات للمتضررين من الزلزال.
فيديو | مسعفة سعودية من الهلال الأحمر تسرد موقفا صعبا مع طفل في تركيا #الإخبارية pic.twitter.com/odHyu3h3DVقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2023
وقالت خلال لقاء لها مع قناة الإخبارية: جاني طفل عمره 9 سنوات، سألته من أيش تشتكي، أيش يوجعك، قال ما عندي شيء.
وتابعت: سألته وين أمك.. أبوك.. أهلك.. قال ما عندي أحد، وأضافت: أخذته في زاوية كنت أبغى أواسيه، ولكن الآية انقلبت وصرنا قاعدين نواسي بعض.
وأضافت: يتجرد الشخص من مسمى وظيفي، إلى مجرد إنسان، يتصرف من منطلق الإنسانية والعاطفة.
أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن معالجة أكثر من 300 حالة من المتضررين من زلزال تركيا وسوريا.
وقالت الهيئة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: أكثر من 300 حالة تم معالجتها ضمن الخدمات الإنسانية والإسعافيّة المقدمة من الهلال الأحمر السعودي، للاستمرار في الحفاظ على الأرواح وتخفيف المعاناة.