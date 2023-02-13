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خلال مشاركتها في معالجة متضرري الزلزال

مسعفة سعودية تروي موقفًا صعبًا مع طفل في تركيا: صرنا نواسي بعض

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
مسعفة سعودية تروي موقفًا صعبًا مع طفل في تركيا: صرنا نواسي بعض
المواطن - فريق التحرير

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روت مسعفة سعودية من الهلال الأحمر موقفًا صعبًا مع طفل في تركيا، خلال مشاركتها في تقديم الإسعافات الطبية اللازمة والعلاجات للمتضررين من الزلزال.

وقالت خلال لقاء لها مع قناة الإخبارية: جاني طفل عمره 9 سنوات، سألته من أيش تشتكي، أيش يوجعك، قال ما عندي شيء.

وتابعت: سألته وين أمك.. أبوك.. أهلك.. قال ما عندي أحد، وأضافت: أخذته في زاوية كنت أبغى أواسيه، ولكن الآية انقلبت وصرنا قاعدين نواسي بعض.

وأضافت: يتجرد الشخص من مسمى وظيفي، إلى مجرد إنسان، يتصرف من منطلق الإنسانية والعاطفة.

معالجة أكثر من 300 حالة

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن معالجة أكثر من 300 حالة من المتضررين من زلزال تركيا وسوريا.

وقالت الهيئة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: أكثر من 300 حالة تم معالجتها ضمن الخدمات الإنسانية والإسعافيّة المقدمة من الهلال الأحمر السعودي، للاستمرار في الحفاظ على الأرواح وتخفيف المعاناة.

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